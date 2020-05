O livro de Giorgio Chiellini continua a dar o que falar. Depois de ter visado Balotelli e Felipe Melo e ter apontado a Arturo Vidal um «problema com o álcool», um novo excerto do livro do defesa da Juventus fala sobre Sergio Ramos e a lesão a Salah na final da Liga dos Campeões de 2018.

«Ele é o melhor defesa do mundo. Podem dizer que é impulsivo, que é pouco técnico, que é culpado de oito a dez golos por época, mas tem duas caraterísticas que quase ninguém tem», começa por dizer o jogador italiano no livro.

«A primeira é que sabe ser decisivo em jogos importantes, com intervenções que vão além de qualquer lógica, inclusive causando lesões com uma astúcia quase diabólica. Aquela sobre o Salah foi um golpe de mestre. Ele sempre disse que não fez de propósito, mas estava ciente de que ao saltar e cair daquela maneira, nove em cada 10 vezes corres o risco de partir o braço do adversário», aponta Chiellini.

«A segunda é a força que transmite só com a sua presença. Sem ele, estrelas como Varane, Carvajal e Marcelo parecem miúdos, regridem, e o Real Madrid torna-se numa equipa indefesa», frisa o jogador da Juventus.