O Real Madrid comunicou, este domingo, que Thibaut Courtois está lesionado.

Segundo os «merengues», o guarda-redes de 33 anos está a contas com uma sacroileíte.

O emblema madrileno não comunicou o tempo de paragem de Courtois, mas a imprensa espanhola adianta que vai perder os jogos da seleção belga diante da Macedónia do Norte e do País de Gales (6 e 9 de junho), a contar para o apuramento para o Mundial 2026. Contudo, a presença do internacional belga no Mundial de Clubes não está em risco, porque o tempo de recuperação deverá ser de apenas uma semana.