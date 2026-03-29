Numa entrevista à Téléfoot, Kylian Mbappé abordou o «peso» de ser uma das figuras centrais do Real Madrid, apontou aos objetivos da temporada, sobretudo a Liga dos Campeões, e destacou a qualidade da formação francesa.

Criticado pelo seu rendimento ao serviço dos «Merengues», o craque francês sublinhou que está focado em conquistar títulos pelo Real Madrid, servindo também como motivação para, ao serviço da seleção francesa, lutar pelo Mundial 2026.

«Em Espanha estão preocupados que eu não jogue e vá direto para o Mundial, mas a melhor forma de me preparar é ganhar tudo com o Real Madrid», começou por dizer.

Sobre ser figura central do conjunto orientado por Arbeloa, Mbappé acredita que a pressão é algo natural pela grandeza de um clube como o Real Madrid e dá o exemplo de Cristiano Ronaldo e Di Stéfano.

«É uma religião (Real Madrid) para as pessoas em Espanha, especula-se muito, fala-se, às vezes com razão, mas outras não. São muito apaixonados.

Críticas? É preciso saber lidar, porque no Real Madrid todos foram criticados. Cristiano Ronaldo, Di Stéfano, por isso, não vejo porque seria exceção», acrescentou.

Relativamente à qualidade dos «Le Blues» e da possibilidade de voltar a conquistar o Mundial, o craque francês deixou vários elogios à equipa, alertando, porém, que a qualidade não vence jogos.

«É impressionante ver a qualidade desta equipa, mas temos de vencer e demonstrar em campo que somos capazes de o fazer juntos. Já vi muitas seleções francesas com muita qualidade que não ganharam nada, por isso temos trabalho pela frente», concluiu.

A França, recorde-se, joga este domingo, às 20h00, diante da Colômbia para o segundo jogo de preparação para o Mundial de 2026. Pode acompanhar a partida aqui, ao minuto.