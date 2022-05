Foi uma jornada atípica aquela que decorreu este domingo em Espanha, com os quatro primeiros classificados a não conseguirem melhor do que empatarem os seus jogos.

O Real Madrid, já campeão, entrou em campo com várias alterações diante do Cádiz, que ainda luta pela permanência, e empatou a uma bola.

Mariano Díaz adiantou os merengues aos cinco minutos e Ruben Sobrino apontou um golaço à equipa na qual se formou, para restabelecer a igualdade, aos 37. Lunin, que foi titular, ainda defendeu uma grande penalidade cobrada por Álvaro Negredo, já no segundo tempo (61m).

No grande jogo do dia, o Sevilha não conseguiu ultrapassar o Atlético de Madrid na tabela, depois do empate a um golo no Wanda Metropolitano.

No jogo de despedida de Luis Suárez do público colchonero, foi outro uruguaio a marcar. José Giménez abriu o marcador em cima da meia hora, mas Youssef En Nesyri fez o empate a cinco minutos dos noventa.

O conjunto orientado por Julen Lopetegui, que garantiu a Champions em 2022/23, é quarto classificado, com 67 pontos, menos um do que os madrilenos, que seguem em terceiro.

Já o Barcelona, não foi além do nulo em Getafe, mas confirmou o segundo lugar, pois leva já mais cinco pontos do que o Atlético, quando falta apenas uma jornada por disputar. Florentino Luís foi suplente utilizado.

O Bétis, com Rui Silva e William Carvalho de início, consolidou o quinto lugar, com um triunfo caseiro (2-0), na receção ao Granada, de Luís Maximiano e Domingos Duarte. Juanmi foi a figura do encontro, ao apontar um bis (14m e 89m).

O Athletico Bilbao também venceu por 2-0, desta feita na receção ao Osasuna e segue no oitavo lugar, ainda com aspirações de se apurar para a Conference League, isto porque o Villarreal, sétimo, perdeu nesta ronda.

O «submarino amarelo» recebeu a Real Sociedad, mas foi derrotado por 2-1, resultado que permite aos bascos confirmar a presença na Liga Europa na próxima época, já que seguem no sexto posto.

Na despedida de Nolito, o Celta de Vigo venceu pela margem mínima o Elche (1-0).

O já despromovido Levante, com Ruben Vezo de início, venceu o Alavés (3-1) e ditou a descida da equipa orientada por Julio Velázquez.

Com um golo no segundo minuto de compensação, o Maiorca garantiu o triunfo na receção ao Rayo Vallecano (2-1) e animou a luta pela manutenção. Com uma ronda por disputar, são três as equipas com a «corda na garganta»: Granada (16.º, com 37 pontos), Maiorca (17.º, 36) e Cádiz (18.º, 36).

[Imagens vídeo Eleven Sports]