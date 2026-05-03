O Real Madrid bateu o Espanhol fora de casa neste domingo e adiou o título do Barcelona. Os madridistas venceram por 2-0 com um homem em destaque - Vinicius Júnior, autor de um bis.

O jogo começou com uma contrariedade para Álvaro Arbeloa, logo aos 15 minutos. O lateral-esquerdo Ferland Mendy lesionou-se e Fran Garcia foi chamado a jogo (mantendo Álvaro Carreras no banco).

O golo do Real Madrid só chegou aos 55 minutos, assinado por Vinicius Júnior numa grande combinação com o recém-entrado Gonzalo García. 

O segundo golo do Real Madrid é novamente marcado pelo brasileiro, numa jogada parecida. Desta vez, Bellingham assistiu. 

Desta forma, o Real Madrid soma 77 pontos, menos 11 do que os 88 do líder Barcelona. Isto, a quatro jornadas do fim. A equipa de Hans Flick fica à espera da próxima jornada.

David Carmo ficou no banco de suplentes na derrota do Oviedo em casa do Betis, por 3-0, e o Rayo Vallecano bateu o Getafe por 2-0. 

