Espanha: Real Madrid vence com baile de Vini Jr. e adia festa do Barcelona
Internacional brasileiro esteve em grande ao apontar um bis
O Real Madrid bateu o Espanhol fora de casa neste domingo e adiou o título do Barcelona. Os madridistas venceram por 2-0 com um homem em destaque - Vinicius Júnior, autor de um bis.
O jogo começou com uma contrariedade para Álvaro Arbeloa, logo aos 15 minutos. O lateral-esquerdo Ferland Mendy lesionou-se e Fran Garcia foi chamado a jogo (mantendo Álvaro Carreras no banco).
O golo do Real Madrid só chegou aos 55 minutos, assinado por Vinicius Júnior numa grande combinação com o recém-entrado Gonzalo García.
O segundo golo do Real Madrid é novamente marcado pelo brasileiro, numa jogada parecida. Desta vez, Bellingham assistiu.
Desta forma, o Real Madrid soma 77 pontos, menos 11 do que os 88 do líder Barcelona. Isto, a quatro jornadas do fim. A equipa de Hans Flick fica à espera da próxima jornada.
David Carmo ficou no banco de suplentes na derrota do Oviedo em casa do Betis, por 3-0, e o Rayo Vallecano bateu o Getafe por 2-0.