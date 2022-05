O campeão Real Madrid empatou na receção ao Betis, vencedor da Taça do Rei, num jogo que terminou sem golos e que ficou marcado, antes do apito inicial, pela guarda de honra mútua entre as duas equipas.

A uma semana da final da Liga dos Campeões, agendada para o próximo sábado, dia 28, contra o Liverpool, o Real somou mais um ponto e acaba com 86, enquanto o Betis, já qualificado para a Liga Europa, garante o quinto lugar, com 65 pontos.

O jogo teve particulares aplausos a Marcelo, no que pode ser uma possível despedida do lateral brasileiro, mas também a Joaquín, lenda do Betis e do futebol espanhol que fez o jogo 600 na liga espanhola. Rui Silva foi titular na baliza dos visitantes e William Carvalho entrou ao minuto 63.

No outro jogo que abriu a derradeira jornada, o Levante, já despromovido, venceu na deslocação ao Rayo Vallecano. Gonzalo Melero (26m e 45+1m), Roger Martí (44m) e Coke (76m) marcaram os golos da equipa valenciana, enquanto o Rayo marcou por Álvaro García (18m) e Sergi Guardiola (61m). Rúben Vezo foi suplente utilizado no Levante: entrou ao minuto 85. No Rayo, nota para Kévin Rodrigues, que foi titular e saiu ao minuto 80. Bebé foi titular e saiu ao minuto 71.