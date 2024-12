O Real Madrid perdeu uma chance de ocupar a liderança da tabela da Liga espanhola ao empatar com o Rayo Vallecano, em Vallecas, na área metropolitana de Madrid. Num jogo realizado a ritmo alucinante, o resultado fixou-se em 3-3.

Sem Mbappé, Vinicius Júnior ou Ferland Mendy no onze inicial, Arda Guler teve uma hipótese enquanto titular, tal como Rodrygo ou Brahim Díaz.

Com um onze algo improvisado, o Real Madrid começou mal o jogo e sofreu logo dois golos - Unai López (4m) e Mumin (36m). O último jogou no Vitória de Guimarães.

Três minutos depois, o Real Madrid reduziu a desvantagem através de um verdadeiro míssil de Valverde, num remate característico do uruguaio.

De cabeça, Jude Bellingham empatou a partida mesmo em cima do intervalo. Na segunda parte, Rodrygo pôs os visitantes na frente com um belo remate de pé esquerdo.

Porém, menos de dez minutos depois, o extremo Izi Palazón empatou de novo a partida com um desvio inteligente. Com este 3-3, o Real Madrid soma 37 pontos em 17 jogos na Liga espanhola, menos um do que o Barcelona, que tinha um jogo em avanço.