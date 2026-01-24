Um duelo para José Mourinho analisar - o Real Madrid venceu o Villarreal por 2-0 na noite deste sábado, somando a terceira vitória na era de Álvaro Arbeloa, antigo pupilo do técnico do Benfica. O jogo acontece a poucos dias do duelo entre Real a Benfica para oitava jornada da fase de Liga da Champions.

Kylian Mbappé foi a figura do encontro realizado no estádio La Cerámica, em duelo da 21.ª jornada da Liga espanhola. Efetuou um bis, com o segundo golo a ser um momento para recordar.

O Villarreal alinhou o internacional luso Renato Veiga de início. Teve bastantes dificuldades na criação de oportunidades, mas adiou o 0-0 para a segunda parte. Ao abrir a etapa complementar, Kylian Mbappé atirou para dentro aproveitando um corte incompleto da defensiva contrária.

Já na reta final do encontro, o mesmo Mbappé converteu uma grande penalidade com classe, à Panenka, sentando o guarda-redes Luiz Junior, ex-Famalicão.

O Real Madrid assume a liderança na tabela à condição, com 51 pontos, mais dois do que o Barcelona, que ainda não jogou. Já o Villarreal é quarto classificado com 41 pontos, tantos quantos tem o Atlético Madrid. 

