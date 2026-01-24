Espanha: Real Madrid vence Villarreal antes de defrontar Benfica
Dois golos de Kylian Mbappé ditaram triunfo dos madridistas
Dois golos de Kylian Mbappé ditaram triunfo dos madridistas
Um duelo para José Mourinho analisar - o Real Madrid venceu o Villarreal por 2-0 na noite deste sábado, somando a terceira vitória na era de Álvaro Arbeloa, antigo pupilo do técnico do Benfica. O jogo acontece a poucos dias do duelo entre Real a Benfica para oitava jornada da fase de Liga da Champions.
Kylian Mbappé foi a figura do encontro realizado no estádio La Cerámica, em duelo da 21.ª jornada da Liga espanhola. Efetuou um bis, com o segundo golo a ser um momento para recordar.
O Villarreal alinhou o internacional luso Renato Veiga de início. Teve bastantes dificuldades na criação de oportunidades, mas adiou o 0-0 para a segunda parte. Ao abrir a etapa complementar, Kylian Mbappé atirou para dentro aproveitando um corte incompleto da defensiva contrária.
Já na reta final do encontro, o mesmo Mbappé converteu uma grande penalidade com classe, à Panenka, sentando o guarda-redes Luiz Junior, ex-Famalicão.
O Real Madrid assume a liderança na tabela à condição, com 51 pontos, mais dois do que o Barcelona, que ainda não jogou. Já o Villarreal é quarto classificado com 41 pontos, tantos quantos tem o Atlético Madrid.