Florentino Pérez falou nesta terça-feira sobre as eleições do Real Madrid, o 'Caso Negreira', o jornalismo espanhol, o seu estado de saúde... mas muito pouco sobre José Mourinho.

Na longa conferência de imprensa realizada em Valdebebas, o centro de treinos do Real Madrid, o presidente do clube foi evasivo sobre o tema do treinador em 2026/27.

«Não pensei que me fossem perguntar sobre isso... Não estamos nessa fase do processo. Estamos na fase de garantir que o Real Madrid continue a pertencer aos seus sócios, que nos querem tirar o clube», atirou.

«Não vou falar de treinadores nem de jogadores, estou a candidatar-me para devolver o património aos sócios. Pelo que vejo todos os dias, há alguns jornalistas que querem que eu me vá embora. Não só não vou embora, como me candidato às eleições porque quero que o Real Madrid continue a pertencer aos seus sócios», reforçou o dirigente.

Florentino Pérez disse que será «o último sócio» a ir-se embora do clube espanhol. Aos 79 anos, o histórico presidente cumpre o 26.º ano de mandato - e deseja continuar.