Na tão antecipada conferência de imprensa convocada de urgência, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, anunciou que vai convocar eleições e apresentar a mesma direção ao ato eleitoral.

«Lamento, mas não me vou demitir. Solicitei à comissão eleitoral que desse início ao processo para a realização das eleições para a direção, às quais esta direção se vai candidatar», atirou, irónico.

«A razão é muito simples: trabalhei desde o ano 2000 para que o clube seja dos sócios, à diferença de outros clubes. O Real Madrid é dos sócios. Há uma corrente que aproveita que tenhamos alguns maus resultados para me atacar. Perguntam onde estou. Dizem que estou doente, cansado», e continuou.

«Aproveito para dizer isto às pessoas que se preocupam comigo. Continuo a presidir ao clube e à minha empresa, que fatura 50 mil milhões por ano. A minha saúde está perfeita. Se me dissessem que tenho cancro, teria de ser internado num centro oncológico. Teria sido notícia em todo o mundo. Não é verdade e esse rumor foi ganhando força», disse o dirigente de 79 anos.

Convidando «todos aqueles que queiram concorrer às eleições» a fazê-lo, desafiando potenciais candidatos, Florentino Pérez garante que «quem quer dividir» o Real Madrid dá-lhe «mais energia ainda». E atacou os jornalistas.

«Há setores que querem mandar no Real Madrid, mas não conseguiram. No Madrid, não são os jornalistas nem os seus colegas que mandam. As pessoas não acreditam neles, acreditam em mim. Os jornalistas acham que influenciam as decisões do clube porque são importantes, mas não é assim. Aqui quem manda são os sócios», sublinhou.

Florentino continuou o ataque cerrado aos jornalistas, criticando meios como o ABC, Relevo e até questionando o seguinte: «Vejam só estes dois artigos que publicaram hoje, de uma mulher que não sei sequer se percebe de futebol ou não. Vou cancelar a minha subscrição da ABC.»

Sobre a possível contratação de José Mourinho, Florentino foi evasivo e irónico, mais uma vez. «Não pensei que me fossem perguntar isso. Não estamos nessa fase do processo. Estamos na fase de garantir que o Real Madrid continue a pertencer aos seus sócios, que nos querem tirar o clube», atirou.

O dirigente iniciou funções em 2000 e conta com 65 títulos no seu palmarés — 15 Ligas, 10 Taças e 16 Supertaças de Espanha entre as secções de futebol e basquetebol, além de sete Ligas dos Campeões no futebol, três Euroligas no basquetebol e outros 14 troféus internacionais entre ambas as secções.

[Notícia atualizada às 17h48]