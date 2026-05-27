O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, apresentou, na tarde desta quarta-feira, publicamente, a sua candidatura à presidência do clube para as eleições marcadas para 7 de junho e vincou que é do Real Madrid, defendendo que «outros» querem tirar proveito do clube.

«Eu sou do Real Madrid e outros querem que o Real Madrid seja seu. Vós [ndr: sócios] tendes a palavra. Vamos continuar a trabalhar, mais do que nunca, para que seja dos sócios. O Real Madrid é o clube mais valioso do mundo», disse Florentino Pérez, numa declaração sem direito a perguntas da imprensa.

Presidente de forma ininterrupta desde 2009, depois de já ter sido entre 2000 e 2006, Florentino recordou precisamente o seu passado no clube e o regresso, deixando recados de forma indireta à candidatura de Enrique Riquelme.

«Venci as eleições em 2000 e saí quando vi que o clube estava estável. Tive de voltar em 2009 para defender os valores da equipa e farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que a soberania dos sócios, que são donos do nosso clube, jamais seja questionada. Não importa quantas mentiras inventem, não vão tirar-nos o que é nosso, para que todos tenhamos consciência do tesouro que nós, sócios, temos em mãos», vincou.

A sua intervenção ficou ainda marcada pela abordagem à tecnologia e ainda ao caso Negreira.

«Mostrámos que sabemos como gerir o clube mais exigente do mundo. A transformação do estádio significa que podemos tornar o aparentemente impossível em realidade. O Bernabéu tem a tecnologia do futuro e o futuro não é improvisado. Pensamos em grande para criar uma revolução tecnológica e estamos, com a Apple, a criar o Bernabéu infinito. Estamos perante uma utopia tecnológica que vai tornar-se realidade. Continuaremos a trabalhar para fortalecer o vínculo entre os sócios e o clube», assinalou, antes de abordar o caso Negreira no futebol espanhol.

«Os sócios do Real Madrid conhecem-me e sabem que não vou parar até que os responsáveis ​​sejam responsabilizados. Forneceremos à UEFA as informações recolhidas ao longo dos anos e não vou recuar perante o desperdício de fundos da La Liga e dos ataques ao nosso clube. A minha única missão é defender o Real Madrid», registou Florentino.

Pouco depois de findar a sua intervenção, Ronaldo “Fenómeno”, presente na apresentação, tomou da palavra e deixou um breve incentivo a Florentino.

«Presidente, és o melhor e vais ser sempre. Hala Madrid! Força», disse, arrancando a ovação na plateia.