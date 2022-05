O Real Madrid confirmou, esta segunda-feira, a camisola principal para a época 2022/23, com o branco, predominante, a combinar com o roxo assente nas três riscas nos ombros e com o detalhe roxo e preto na gola.

«O tributo e a lenda do clube também estão presentes no interior da gola abotoada com um logótipo que comemora os 120 anos do Real Madrid. Outro pormenor é o símbolo em branco por toda a camisola. A nova camisola é ambientalmente responsável e feita de materiais reciclados», refere o Real Madrid, em nota oficial.

Veja, na galeria associada, as imagens da nova camisola do Real Madrid, exibida por alguns atletas das equipas principais.