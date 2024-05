O que parecia ser uma viagem normal de Madrid para Londres, transformou-se num momento verdadeiramente caricato para os adeptos do Real Madrid.

Isto porque quando saíram do autocarro que fez a ligação entre o aeroporto e a zona de embarque, depararam-se com um avião decorado com as cores e as jogadoras de futebol feminino (recentes campeãs europeias)... do Barcelona!

Rapidamente as imagens tornaram-se virais, quando faltam cerca de 24 horas para o arranque da final da Liga dos Campeões.

O jogo coloca frente a frente o Real Madrid, à procura do 15.º troféu, e o Borussia Dortmund, que quer vingar a derrota sofrida precisamente em Wembley, diante do Bayern Munique (2012-13).