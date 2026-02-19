Internacional
Jogador do Real Madrid revela que Vinicius «está irritado»
Raúl Asencio critica o que se passou no Estádio da Luz
Raúl Asencio, defesa-central do Real Madrid, foi apanhado pelos jornalistas à saída do centro de estágio dos «merengues» e revelou como está Vinicius Júnior, após o alegado insulto racista de Gianluca Prestianni.
«Está irritado, isto não cabe no mundo do futebol. Estas coisas não se podem passar», limitou-se a dizer o jogador espanhol.
Recorde-se que, já esta quinta-feira, o Real Madrid comunicou que enviou à UEFA «todas as provas disponíveis» sobre o incidente no jogo com o Benfica.
