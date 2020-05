Não vingou no Benfica, mas encantou em Frankfurt e acabou transferido para o Real Madrid, onde ainda procura o seu espaço. Luka Jovic ainda não é uma figura do futebol europeu, mas Hélder Cristóvão, que treinou o avançado sérvio na equipa B do Benfica, vê muito potencial.

«É muito parecido com Aguero, ainda que o argentino tenha obviamente mais experiência. Mas a força física e a movimentação na área é muito parecida. Mas o Jovic ainda tem de crescer muito», diz o técnico português, em entrevista ao Europa Calcio.

«Recordo um rapaz muito inteligente taticamente, e sobretudo muito hábil dentro da área. Movimentava-se de uma forma simples mas eficaz. Era muito jovem ainda, percebia-se que precisava de ganhar confiança num ambiente que era novo para ele. E mesmo do ponto de vista mental, de carácter, era imaturo: na Sérvia já era titular aos 17 anos e os jornais falavam muito dele. No Benfica era diferente: era um jogador entre tantos que formavam o plantel, precisava de trabalhar mais. Ao sair para Frankfurt mudou a mentalidade, como ele próprio já disse. Agora está muito mais maduro», acrescentou o treinador do FC DAC 1904, da Eslováquia.

Relativamente à adaptação ao Real Madrid, Hélder lembra que a formação espanhola joga apenas com uma referência de ataque, ainda para mais um «grandíssimo avançado» como Karim Benzema, e considera que Jovic funciona melhor num esquema com dois avançados.

Seguindo essa lógica, Hélder considera que Jovic teria dificuldades no Milan ou até mesmo no Nápoles, mas diz que «seria perfeito para a Atalanta».

«É verdade que também jogam só com o Zapata na frente, mas por perto tem dois jogadores excecionais, como Ilicic e Papu Gomez. Casaria de forma maravilhosa com o jogo de Gasperini», concluiu.