A justiça espanhola anunciou, esta segunda-feira, a abertura de uma investigação aos insultos racistas de que foi alvo Vinícius Júnior durante o jogo do Real Madrid, em Valência.



Segundo a procuradoria do Ministério Público de Valência, em causa está um «alegado crime de ódio» contra o internacional brasileiro.



Lembre-se que o jogador dos merengues foi, mais uma vez, alvo de insultos racistas por parte de alguns adeptos e denunciou a situação junto do árbitro do encontro. Após uma interrupção, o jogo prosseguiu e Vinícius foi expulso por agredir um oponente.



Após o encntro, Vinícius criticou a atuação da Liga espanhola neste tipo de situações através de uma publicação nas redes sociais. Refira-se que esta não foi a primeira vez que o carioca foi alvo de insultos racistas - em janeiro a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou uma carta à FIFA, UEFA e CONMEBOL a solicitar medidas concretas.

«Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na LaLiga. A competição acha que é normal, a federação acha que é normal e os adversários encorajam-no. Lamento-o. O campeonato que já pertenceu a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje pertence aos racistas», escreveu no Twitter. escreveu o futebolista no Twitter.



De resto, o Real Madrid informou ter apresentado uma queixa na Procuradoria-Geral «por delitos de ódio e discriminação» para com o brasileiro. Por sua vez, o Valência reagiu ao sucedido no Mestalla e prometeu «expulsar para sempre» os adeptos envolvidos.