Enrique Riquelme revelou, esta sexta-feira, que o treinador escolhido para suceder a Álvaro Arbeloa no comando técnico do Real Madrid é Jürgen Klopp.

Em comunicado, Enrique Riquelme afirma que a escolha é de Raúl González Blanco, que assumiria o cargo de diretor-desportivo caso vença as eleições de domingo.

«Para o cargo de treinador, desde o momento em que chegou, ele só sugeriu um nome. O de Jurgen Klopp. Um treinador que marcou uma era no futebol mundial. Um homem que conquistou a Liga dos Campeões, que voltou a colocar o Liverpool no topo da Europa e da Inglaterra depois de décadas, que fez do Borussia Dortmund campeão contra gigantes a nível económico e que deixou algo ainda mais importante do que títulos por onde passou: identidade, carácter, liderança e uma cultura vencedora baseada no esforço coletivo», começou por dizer, justificando a escolha.

Klopp, recorde-se, já disse por diversas vezes que não tem a intenção de voltar a treinar num futuro próximo, mas o candidato à presidência do Real Madrid considera que não existe «nenhum clube» como o emblema espanhol.

«Precisamente por esse motivo, acreditamos que o desafio do Real Madrid é diferente. Porque existem grandes clubes, mas só existe um Real Madrid», adicionou.

Riquelme termina por fazer, novamente, uma promessa aos sócios merengues.

«Se os sócios depositarem a confiança em mim neste domingo, Raúl González Blanco entrará em contato com Jürgen Klopp na próxima segunda-feira, 8 de junho, para apresentar pessoalmente o nosso projeto desportivo», concluiu.