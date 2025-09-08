As denúncias de racismo contra Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, que resultaram numa queixa da La Liga ao Comité de Competições da Federação espanhola de futebol e à Comissão Antiviolência do Conselho Superior do Desporto de Espanha, «deram em nada», assegurou o presidente do Oviedo, Martín Peláez.

A polémica estalou depois da divulgação de um vídeo, pela estação Movistar, em que são percetíveis gritos a imitar sons emitidos por macacos, gesto com conotações racistas, registados após o golo de Mbappé (37m) e na entrada de Vinícius em campo (63m), num encontro referente à segunda jornada da Liga espanhola.

O presidente do Oviedo reagiu rapidamente à situação, deixando a garantia de que «o clube repudia qualquer acto de racismo, machismo ou discriminatório», acrescentando ainda: «Se existirem provas, os responsáveis serão castigados».

Praticamente duas semanas depois, Martín Peláez revela que a investigação das forças policiais «não encontrou nada», acreditando que isso «é uma boa notícia, porque se houvesse algo já se saberia».

«Estamos seguros do comportamento dos nossos adeptos. O (Estádio) Tartiere e as nossas gentes sempre se comportaram à altura e aquele dia não foi exceção», acredita o dirigente.

O Real Madrid venceu a partida por 3-0 com golos, precisamente, de Kylian Mbappé, que bisou, e Vinícius Júnior.