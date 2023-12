David Alaba sofreu, este domingo, uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não deverá voltar a jogar esta época.

O defesa austríaco lesionou-se pouco depois da meia-hora de jogo no triunfo do Real Madrid sobre o Villarreal (4-1) e vai ser operado nos próximos dias, tendo a sua participação no Euro2024 em risco.

Os merengues têm sido massacrados com lesões esta temporada. O guarda-redes belga Thibaut Courtois e o central brasileiro Eder Militão romperam os ligamentos cruzados, enquanto o turco Arda Güler foi sujeito a uma artroscopia, também por lesão no joelho.

Com apenas Antonio Rüdiger e Nacho Fernández para o eixo da defesa, é expectável que o Real Madrid invista na contratação de mais um central no mercado de inverno.