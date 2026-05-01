Dani Ceballos não deverá jogar mais esta temporada. A razão prende-se com uma conversa «pouco agradável» com Arbeloa, que terá terminado com o jogador a pedir para não ter mais contacto com o técnico, avança o jornal espanhol Marca.

Ao que tudo indica, o médio que não joga desde 21 de fevereiro pelos Merengues, contou aos colegas de equipa que havia tido uma conversa «pouco agradável» com Arbeloa e admitiu mesmo que pode não voltar a vestir a camisola do Real Madrid na presente temporada. Depois da conversa com o treinador espanhol, Ceballos terá pedido para «não terem mais qualquer contacto».

Com pouca utilização, o espanhol estará descontente e não escondeu a insatisfação. O jornal Marca também refere que Dani Ceballos continuará a treinar no clube até ao final da temporada e em 2026/27 deverá rumar a um novo clube.

Pelo Real Madrid, recorde-se, o jogador de 29 anos conta com sete golos e 16 assistências em 214 jogos.