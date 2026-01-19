Os adeptos do Real Madrid estão insatisfeitos com a equipa e fizeram questão de o demonstrar com assobiadelas no último jogo, no sábado, no Bernabéu. Kylian Mbappé confessou que entende as críticas, mas não ficou satisfeito por ver que alguns colegas de equipa, como Vinicius Júnior, foram mais assobiados do que outros.

«Eu entendo os assobios. Antes de ser jogador de futebol, era um jovem e, quando não estava feliz, falava mal dos jogadores e, se estivesse no estádio, assobiava. Eu entendo, porque não estamos a fazer as coisas bem. O que não gostei é que, se assobiam, deve ser para toda a equipa. Não se deve fazer mira a um jogador. Estamos mal como equipa e temos personalidade para mudar isso em campo. Não vejo que o madridismo esteja contra nós. Os adeptos estão chateados e tenho a certeza de que vão voltar a estar connosco», disse o avançado francês, na antevisão ao jogo com o Mónaco, para a Liga dos Campeões.

«Não é culpa do Vini. A culpa é de todo o plantel. É tudo o que tenho a dizer aos adeptos. Assobiem a equipa toda. Temos de saber encaixar isso, é o nosso trabalho. Mas não precisam de escolher alguns para dizer que a culpa é deles, é de todos. No Real Madrid há momentos assim e precisamos de mudar isso.»

«O Vini é um rapaz incrível, tenho a sorte de conhecê-lo e gosto muito dele. Precisamos de o proteger melhor, para que ele não fique sozinho contra os adeptos. Ele não está sozinho no Real Madrid. Estamos todos com ele. Se ele estiver no seu melhor nível, é um dos melhores do mundo», afirmou ainda.

Mbappé também foi questionado sobre a alegada má relação que tinha com Xabi Alonso. O internacional francês garantiu que tem «carinho» pelo antigo treinador e negou os rumores de que o plantel se uniu contra o técnico.

«De onde tiram a ideia de que houve um problema entre os jogadores e o treinador? O Xabi, para mim, será um grande treinador. Eu tinha uma ótima relação com ele. Ele tem essa obsessão por detalhes, pelo jogo. O que aconteceu, aconteceu. Foi uma decisão do clube e precisamos de a respeitar. Agora há um novo treinador [Arbeloa] e esta é a sua primeira experiência profissional. Vamos ajudá-lo», vincou.

«Há jornalistas que fazem um bom trabalho. Às vezes [as notícias] são verdadeiras e, noutras vezes, são falsas. É por isso que eu entendo as pessoas. Quando era criança, tudo o que era dito na televisão era verdade. Eu entendo que as pessoas formam uma opinião com o que ouvem. O nosso trabalho é trazer as pessoas de volta para nós, para formar novamente a família que é o Real Madrid», rematou.