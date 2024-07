Pouco depois de ter anunciado que a apresentação de Kylian Mbappé vai decorrer a 16 de julho, o Real Madrid comunicou algumas alterações nos números que os jogadores vão usar na próxima temporada.

Desde logo, o atacante francês vai vestir a camisola 9, em vez da 7 que usava no PSG, mas que no Real Madrid é de Vinicius Júnior. Também Cristiano Ronaldo, na primeira época nos madrilenos, usou o número 9, devido à presença de Raúl no plantel.

Com a saída de Toni Kroos, Valverde vai herdar a camisola 8, ao passo que Camavinga passa do número 12 para o 6 - que pertencia a Nacho, a caminho da Arábia Saudita. Já Tchouameni, fica com o 14 e cede a camisola 18 para Jesús Vallejo. Por último, Arda Guler, que na época anterior vestiu o 24, vai envergar o 15.