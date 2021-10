O futebolista francês Karim Benzema destacou a evolução de Kylian Mbappé, seu compatriota e colega na seleção de França, apelidando-o de «fenómeno» pelo que consegue jogar aos 22 anos.

«É um rapaz jovem e com muita qualidade. Mbappé é um fenómeno pelo seu futebol e pela sua idade. É muito bom e é muito bom rapaz. Desfruto muito de jogar com ele, bem como com o Griezmann, que se mexe bem em espaços curtos. É muito bom quando jogamos juntos na seleção de França», afirmou Benzema, em declarações ao jornal As, publicadas este sábado.

Nomeado para a Bola de Ouro, o avançado gaulês do Real Madrid não esconde que vencer o prémio era um sonho de carreira.

«Desde pequeno que tenho o sonho de ganhar a Bola de Ouro, que é o sonho de todos os futebolistas. É verdade que o mais importante é a equipa, mas quando ajudas a tua equipa a ganhar, quando fazes jogadas importantes e marcas muitos golos, o passo seguinte é ter a Bola de Ouro na cabeça, no pensamento. Vou fazer todos os possíveis e trabalhar tudo o que conseguir para ter esse grande troféu para, quem sabe, um dia, ganhá-lo e cumprir esse sonho de menino», apontou.

Benzema assinou, em 2020/2021, ex-aequo com 2018/2019, a sua segunda época mais goleadora no Real Madrid, com 30 golos em 46 jogos. Mais golos só em 2011/2012, com 32 golos pelo clube espanhol, em 52 jogos.

A temporada 2021/2022 está a ser ainda mais impressionante, pelo menos olhando para os primeiros dez jogos no clube: dez golos e ainda sete assistências.