Kylian Mbappé decidiu pôr tudo em pratos limpos. O avançado francês voltou aos relvados esta quinta-feira na vitória do Real Madrid sobre o Oviedo (2-0), ouviu uma valente assobiadela do Bernabéu assim que entrou em campo e quis falar à imprensa após a partida.

O avançado dos «merengues» começou por admitir que foi «uma pena» não ter defrontado o Barcelona e assumiu que entende as críticas dos adeptos.

«É um daqueles jogos que adoro jogar, foi uma pena não jogar contra o Barcelona. É a vida. Marco sempre contra eles. Não posso mudar a opinião das pessoas quando estão chateados. Não devo levar para o lado pessoal. A vida de um jogador do Real Madrid é a vida de um jogador famoso como eu. Eles não estão felizes. Essa é a única maneira de entender os assobios», disse o gaulês, na zona mista.

Mbappé falou ainda da polémica escapadinha a Itália com a namorada, a atriz Ester Expósito e garantiu que viajou devidamente autorizado pelo Real Madrid.

«A minha ausência em Madrid foi autorizada pelo clube. E não era o único jogador que não estava em Madrid. Não entendi o que disseram, mas, como jogador, não precisas de entender tudo, precisas de aceitar. E posso facilmente mudar esta situação.»

O avançado do Real Madrid assegurou que está «muito bem, a cem por cento», apesar da lesão recente, e deixou uma farpa a Álvaro Arbeloa.

«Não joguei porque o mister disse-me que, para ele, sou o quarto avançado do plantel, atrás do Mastantuono, Vini e Gonzalo [García]. Aceito isso e jogo o tempo que me dão. Dei uma assistência para o Jude [Bellingham] e ganhámos. É importante ganhar em casa e ser sempre positivo», vincou.

«Eu estava pronto para ser titular. É decisão do treinador. Não estou chateado com o treinador, temos sempre de respeitar a opinião do treinador. Vou trabalhar duro no treino para voltar à equipa titular. (...) Prefiro falar aqui. Há gente que não se manifesta, mas eu leio a imprensa para saber o que pensam e prefiro falar aqui. É mais claro.»

O jogador do Real Madrid assegurou também que não tem «nenhum problema com Arbeloa».

«Temos de respeitar a decisão do treinador. Cada um tem as suas próprias ideias e filosofia. Tenho de trabalhar para ser melhor que o Gonzalo [García], o Mastantuono e o Vini para conseguir tempo de jogo. Não vejo as conferência de imprensa do treinador. Em casa tenho televisão francesa, não espanhola», atirou.

Mbappé lamentou ainda que a época do Real Madrid vá terminar sem títulos e confessou que a equipa perdeu a ideia de jogo que tinha.

«A minha única responsabilidade é jogar bem como jogador. Começámos bem a temporada. Depois, perdemos tudo na segunda metade. Dói muito. Sinto que tínhamos um estilo de jogo, uma estrutura, e perdemos isso. Isso dói muito para um jogador. Temos de aprender e aceitar que as pessoas não estão felizes e aceitar as críticas», disse.

«Acho que é muito simples. Podes ter uma opinião e eu posso ter outra. Não ganhámos nenhum título. Dói porque tivemos a oportunidade de fazer melhor. Mostrámos isso no início da temporada. Este não é o Real Madrid. O Real Madrid tem de vencer sempre. Estou aqui para jogar. Tens de defender o clube sempre da melhor maneira possível. Não falo de nomes ou pessoas.»

Apesar de todas estas palavras, Mbappé garantiu que não quer deixar a capital espanhola. «Estou muito feliz em Madrid. Porque é que iria querer ir embora?»