Luka Modric despediu-se com gratidão do Real Madrid ao fim de 13 anos, na condição de futebolista mais titulado da história do clube espanhol, nesta quinta-feira.

«Chegou ao fim uma era inesquecível, gloriosa e vitoriosa. Lembrar tudo o que conquistei aqui deixa-me muito feliz, mesmo que já tenha acabado. O Real Madrid deu-me tudo no futebol e estarei grato por isso para o resto da vida. Sempre serei um adepto do Real Madrid», disse o jogador, que conquistou 28 troféus entre 2012 e 2025, citado pelo clube.

Luka Modric, de 39 anos, cumpriu os últimos minutos pelo Real Madrid na quarta-feira, ao ser suplente utilizado na derrota frente ao tetracampeão francês e campeão europeu Paris Saint-Germain (4-0). Despede-se com 43 golos e 95 assistências em 597 jogos nas diversas provas.

Contratado aos ingleses do Tottenham no verão de 2012, o médio formado no Dínamo Zagreb conquistou 28 troféus em 13 épocas, incluindo seis Ligas dos Campeões, cinco Supertaças Europeias, cinco Mundiais de Clubes, uma Taça Intercontinental, quatro campeonatos espanhóis, duas Taças do Rei e cinco Supertaças espanholas.

«Ouvir esses números deixa-me feliz e orgulhoso do que conquistei. Ser o jogador que mais títulos venceu no melhor clube da história do futebol é impressionante», analisou o vencedor da Bola de Ouro e do prémio The Best em 2018.

Sobre os momentos vividos em Espanha, Luka Modric destacou a décima das 15 conquistas da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, em 2013/14, numa final disputada frente ao rival citadino Atlético de Madrid (4-1, após prolongamento), no Estádio da Luz, em Lisboa.

«Podemos dizer que tudo começou aí e deu início ao domínio dos últimos anos, que tem sido incrível, com seis conquistas da Liga dos Campeões. Menciono sempre a décima, porque foi impressionante, e a forma como a conquistámos define perfeitamente o que o Real Madrid representa: nunca desistir e acreditar até ao fim. Foi inesquecível para os adeptos do Real Madrid, porque o número ‘10’ é especial para eles e para mim», notou.

Luka Modric valorizou ainda a influência do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que chorou na última partida realizada pelo médio no Estádio Santiago Bernabéu, em 24 de maio, face à Real Sociedad (2-0), na 38.ª e última jornada da edição 2024/25 da Liga espanhola.

«Agora, posso dizer que ele me tratou de forma diferente. Tinha um carinho muito especial por mim e acho que demonstrou isso na minha última partida [em casa], porque nunca o tinha visto a chorar. Quando vi as imagens, percebes que essa pessoa te ama de verdade. Estarei eternamente grato por tudo o que ele fez por mim e pela minha família», concluiu o médio, que deverá ser oficializado nos próximos dias como reforço do Milan.