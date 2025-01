Quem nunca, em algum momento, se deparou com a dúvida sobre que futebolista contraria para o seu clube caso lhe fosse possível escolher um nome sem qualquer constrangimento?

O desafio, que já centrou imensas conversas de café, foi lançado a Monchi, diretor desportivo do Aston Villa, que indicou uma opção por posição, em conversa com a Cadena SER e a COPE.

«Depende do tipo de jogador que procuramos. Se tivesse de contratar um extremo, seria o Lamine Yamal (Barcelona) porque vai marcar uma época. É um jogador diferenciado e com muito talento. Se fosse um avançado, seria o Erling Haaland (Manchester City). E se fosse um box to box, o Jude Bellingham (Real Madrid)», elencou.

De todos, o internacional inglês «talvez seja o mais completo», admitiu Monchi. «Gosto muito do perfil de Bellingham. É um jogador forte, físico, versátil, com golo. Preenche-me muito», explicou.