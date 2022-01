O Real Madrid lamentou esta terça-feira a morte do antigo jogador do clube, Francisco Gento, aos 88 anos.

Paco, como era conhecido Gento, é uma das maiores lendas do emblema madrileno. Fez parte da geração dourada do Real Madrid e venceu seis Taças dos Campeões Europeus, mais do que qualquer outro jogador. Detém ainda o recorde de Ligas Espanholas, com 12 conquistas.

O antigo jogador espanhol começou a carreira no Racing Santander e vestiu as cores dos merengues entre 1953 e 1971. Nas 18 temporadas ao serviço do Real Madrid, disputou 600 jogos e apontou 182 golos. Além disso, representou a seleção espanhola em 43 ocasiões.

Foi campeão europeu nas épocas de 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60 e 1965/66.