A cadeia espanhola Movistar continua a promover o documentário dedicado a Iker Casillas, e o mais recente trailer aborda a relação conturbada do guarda-redes espanhol com José Mourinho, no Real Madrid.

«Mourinho e Casillas fazem parte da história do Real Madrid, ou do futebol, e um dia toda a gente dirá que deram-se mal e que tiveram a sua relação de amor e ódio», começa por dizer o guarda-redes que terminou a carreira ao serviço do FC Porto.

«Eu não diria amor e ódio, diria antes amor e momentos negativos», referiu, por seu lado, o treinador português, agora no Tottenham.

Embora não seja claro o contexto da frase, o trailer inclui outra declaração de Casillas: «Calei-me. Não respondi, não reagi, não disse nada.»