José Mourinho treinou Eden Hazard entre 2013 e 2015, no Chelsea, e por isso é um conhecedor profundo das qualidades e dos defeitos do agora jogador do Real Madrid.

Na talkSPORT, o novo técnico da Roma elogiou o talento de Hazard, mas criticou a falta de empenho do internacional belga nos treinos.

«A verdade sobre Hazard? É um jogador incrível que treina pessimamente mal. Já se pode imaginar o que seria se fosse super profissional a treinar», começou por dizer.

«No final, Hazard é um excelente rapaz, é um incrível homem de família, parece que não pertence a esta geração de jogadores. É muito calado e calmo e é totalmente focado na família, nos filhos, nos pais...», acrescentou.

Mourinho continuou depois: «Mas depois chega ao treino todas as manhãs e... não trabalha muito. Quando ele entra em campo ao fim de semana não se vê o reflexo do que ele treinou durante a semana, mas sim o reflexo do talento que tem.»

O Special One afirmou mesmo que pensava que Hazard ia ganhar a Bola de Ouro no Real Madrid. «Quando ele foi para o Real Madrid, pensei: ‘Wow, este rapaz vai para o maior clube do mundo e vai sentir muita pressão para estar sempre no topo. Este tipo vai ganhar a Bola de Ouro, ele é incrível’», revelou.

«Mas ele seria muito melhor fisicamente se treinasse como deve ser. Ele chegou onde chegou apenas graças ao talento que tem», atirou.