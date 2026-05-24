OFICIAL: Enrique Riquelme candidata-se e haverá eleições no Real Madrid
É a primeira vez que tal acontece desde 2004
Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, terá concorrência nas próximas eleições. A Comissão Eleitoral do Real Madrid já emitiu a ata em que aprova a candidatura de Enrique Riquelme. A comunicação foi feita no sítio do clube.
O empresário de 37 anos, natural de Alicante, presidente e acionista maioritário do Grupo Cox Energy, apresenta-se a este ato eleitoral marcando a primeira vez que Florentino tem concorrência desde 2004, quando venceu Lorenzo Sanz. Em 2009 viria a regressar ao cargo.
As normas eleitorais estabelecem que a Comissão tem um prazo máximo de 15 dias para marcar as eleições. É expectável que a data seja anunciada nesta segunda-feira.
A Florentino Pérez ainda faltavam dois anos e meio para terminar o seu mandato, mas, numa reviravolta inesperada, convocou eleições no meio da agitação causada por duas épocas sem títulos importantes. Este acontecimento pode ter efeitos na eventual contratação de José Mourinho, que está em conversas adiantadas com Florentino Pérez.