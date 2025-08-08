Destaque no Mundial de Clubes, o jovem avançado Gonzalo García renovou contrato com o Real Madrid até 2030, anunciou o emblema «merengue».

O atacante de 21 anos torna-se, assim, oficialmente num jogador do plantel principal do Real Madrid.

García chegou ao clube com apenas dez anos e passou as duas últimas épocas ao serviço do Castilla. Em 2024/25, apontou 24 golos pela equipa B do clube madrileno.

Já no Mundial de Clubes, marcou quatro golos e foi Bota de Ouro do torneio.

