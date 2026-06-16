O Real Madrid anunciou, esta terça-feira, a renovação com Antonio Rüdiger até 2027, ou seja, por mais uma temporada.

O defesa-central alemão estava em final de contrato com os «merengues», mas vai assim partir para a quinta época no clube e será treinado por José Mourinho.

O central de 33 anos teve uma época marcada por lesões e fez apenas 26 jogos (um golo). No total, já disputou 182 jogos pelo Real Madrid e conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes, uma Taça Intercontinental, uma Supertaça Europeia, uma Liga espanhola, uma Taça de Espanha e uma Supertaça espanhola.

O germânico, que está no Mundial 2026, também já passou por Chelsea, Roma e Estugarda.

Depois de fechar a contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella, o Real Madrid segura um pilar da defesa e espera-se ainda que avance para as contratações do lateral-direito Denzel Dumfries e do central Ibrahima Konaté.

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