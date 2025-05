Xabi Alonso é o novo treinador do Real Madrid, confirmou o clube espanhol, na manhã deste domingo.

O espanhol de 43 anos sucede a Carlo Ancelotti no cargo e assinou contrato por três temporadas, até junho de 2028. Vai ser apresentado, em conferência de imprensa, na segunda-feira, às 11h30.

«O Real Madrid comunica que Xabi Alonso será o treinador do Real Madrid nas próximas três épocas, desde 1 de junho de 2025 a 30 de junho de 2028», refere o Real Madrid, em comunicado.

Xabi Alonso orientou o Bayer Leverkusen nas últimas três épocas e levou o clube alemão a uma inédita conquista da Bundesliga na época 2023/24. Ganhou ainda, na mesma época, a Taça da Alemanha. Também em 2024, ganhou a Supertaça e foi finalista vencido da Liga Europa.

O antigo médio, internacional espanhol, está de volta ao Real Madrid, clube que representou como jogador de 2009/10 até ao início da época 2014/15, na qual ainda fez dois jogos pelo Real Madrid, antes de mudar-se para o Bayern Munique, clube em que fez as últimas três temporadas como atleta.

Pelo Real Madrid, como jogador, ganhou seis títulos: uma Liga dos Campeões (em Lisboa), uma Supertaça Europeia, uma liga espanhola, duas Taças do Rei e uma Supertaça de Espanha. Foi mais tarde, no clube espanhol, que começou a carreira de treinador, na época 2018/19, nas camadas jovens. Antes do Bayer Leverkusen, treinou a equipa B da Real Sociedad durante três épocas.

Ainda como jogador, na seleção, fez parte de uma geração de topo, que conquistou os Europeus de 2008 e 2012 e o Mundial 2010.