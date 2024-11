Michel Platini, antigo internacional francês e ex-presidente da UEFA, afirma que o compatriota francês Kylian Mbappé parece estar «perdido em campo» nas mais recentes exibições.

Por ocasião de um evento no Museu Nacional de Desporto de Nice, em França, Michel Platini (69 anos) comentou a situação do sucessor Kylian Mbappé, que tem estado em grandes dificuldades desde sua chegada ao Real Madrid, a custo zero, vindo do PSG.

Mbappé foi criticado, mais uma vez, por estar longe do melhor nível esta quarta-feira, em Anfield, durante a derrota da sua equipa frente ao Liverpool (2-0), na Liga dos Campeões.

«Acho que ele está perdido em campo», disse Michel Platini, que não consegue encontrar uma explicação para esta má fase. Mas aposta que Mbappé vai dar a volta.

«Um grande campeão deve ressurgir das cinzas, sistematicamente. É isso que fará de Kylian um grande campeão», afirmou. Mbappé leva nove golos e duas assistências em 18 jogos com a camisola do Real Madrid.