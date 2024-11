O presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, acusou Vinicius Júnior de recorrer a pirataria para assistir ao Liverpool-Real Madrid, jogo da última quarta-feira a contar para a fase de liga da Champions.



A acusação feita pelo dirigente surge depois de o internacional canarinho ter publicado nas redes sociais uma fotografia a seguir o jogo através da transmissão da TNT Sports brasileira.



«Se Vinicius estava em Madrid e acho que estava em Madrid, é pirataria. O acesso ao conteúdo da Champions em Espanha tem de ser através da Movistar. Para ver o jogo, ele teria de usar uma VPN ou uma parabólica dirigida a outro lugar. Tem de existir uma conduta ativa saindo do âmbito da Movistar. Estava a piratear o jogo. Comunicamos para que na próxima vez não pirateiem o jogo», referiu, em entrevista ao portal «Relevo», acrescentnado que já enviou uma carta ao Real Madrid a notificar pelo sucedido.



O jogador ainda não reagiu às acusações feita por Javier Tebas. No entanto, o Globo Esporte refere que Vini Jr não utiliza VPN para assistir às transmissões de canais brasileiros, mas sim um serviço de dados móveis 5G em roaming de um número do Brasil.



O extremo, de 24 anos, encontra-se lesionado e por isso, não foi opção para Ancelotti na visita a Anfield. O Liverpool bateu o Real Madrid por 2-0.