Os futebolistas David Alaba e Aurélien Tchouaméni, estão lesionados e devem ser baixas para o Real Madrid na Supertaça espanhola, que se realiza na Arábia Saudita.

Esta segunda-feira, em nota oficial, o Real Madrid detalhou as lesões dos dois atletas, que foram titulares na derrota ante o Villarreal, no sábado (2-1).

Alaba está com uma «lesão no sóleo direito» e Tchouaméni está com uma «lesão no sóleo esquerdo», sendo que ambos estão «pendentes de evolução».

O Real Madrid defronta o Valência na quarta-feira, a partir das 19 horas, em jogo das meias-finais da Supertaça.