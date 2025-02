O cartão vermelho direto de Bellingham frente ao Osasuna, mostrado na última jornada da La Liga, vai resultar numa suspensão de dois jogos para o jogador do Real Madrid, segundo o Comité de Competição da Liga espanhola, citado pela imprensa do país.

O organismo aplicou este castigo considerando como «atitude de menosprezo ou desconsideração» as palavras proferidas pelo jogador madrileno ao árbitro, Munuera Montero, e que acabaram por lhe custar a expulsão.

Recorde-se que Munuera Montero registou o seguinte no relatório de jogo: «Aos 40 minutos, Bellingham foi expulso pelo seguinte motivo: Por se dirigir a mim, a poucos metros de distância, nos seguintes termos: 'F*ck off'», em inglês.

Uma versão que o jogador negou após o jogo. «É evidente que foi cometido um erro, que houve uma falha de comunicação. Não quero repetir o que disse, mas é mais como 'f*da-se'. Se reverem o vídeo, podem ver que não é o mesmo que está escrito na ata, espero que a Federação tenha isso em conta. Não insultei ninguém, está claro no vídeo, nem sequer o digo diretamente ao árbitro, digo-o a mim próprio. Foi uma falta de compreensão, um erro claro do árbitro», explicou o jogador do Real Madrid.

Desta forma, repete-se a mesma sanção que Bellingham sofreu na época passada após a sua expulsão em Mestalla, também por um protesto que foi punido com um cartão vermelho direto, neste caso pelo árbitro Gil Manzano. Aí utilizou uma expressão semelhante: «It's a f*cking goal».