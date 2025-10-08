O Real Madrid confirmou, esta quarta-feira, que o defesa Dean Huijsen sofreu uma lesão muscular no sóleo da perna esquerda.

«Após os testes realizados hoje ao nosso jogador Dean Huijsen e avaliados pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular no sóleo da perna esquerda», informou o clube espanhol, em comunicado oficial.

O jogador de 20 anos tinha sido convocado por Luis de la Fuente para os compromissos da seleção espanhola contra a Geórgia e a Bulgária, a contar para a qualificação do Mundial 2026, mas foi dispensado nesta terça-feira.

O tempo de paragem do defesa que chegou este verão aos «merengues», proveniente do Bournemouth, ainda não é conhecido.