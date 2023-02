O Real Madrid detalhou esta quinta-feira as lesões de David Alaba e de Rodrygo, futebolistas que saíram com problemas físicos em Anfield, na terça-feira, no jogo que terminou com vitória por 5-2 ante o Liverpool, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em comunicado, o Real Madrid refere que «após exames realizados hoje», o austríaco David Alaba foi diagnosticado com uma «lesão muscular no bíceps femoral direito», enquanto o brasileiro Rodrygo tem uma «lesão no músculo piriforme esquerdo», junto ao glúteo.

Alaba saiu aos 29 minutos do jogo em Liverpool e Rodrygo aos 80.

O Real não detalha o tempo de paragem, referindo apenas que ambos estão «pendentes de evolução».

Os próximos jogos do Real são frente a Atlético de Madrid (casa, no sábado) e Barcelona (2 março, casa), o primeiro para o campeonato e o segundo para as meias-finais da Taça do Rei e a presença de ambos é uma incógnita.