O Real Madrid anunciou esta terça-feira que o defesa Eder Militão foi operado com sucesso depois da rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, que havia sofrido no jogo frente ao Osasuna, no passado dia 9.

Esta foi a segunda vez que o defesa brasileiro foi submetido a uma operação destas, depois de em 2023 também ter sofrido exatamente a mesma lesão, mas no joelho esquerdo.

De recordar que para além de Militão, o Real Madrid tem também no boletim clínico Daniel Carvajal, Lucas Vasquez, Rodrygo, David Alaba e Thibaut Courtois. É esperado que o ex-desfa dos dragões não jogue mais esta temporada.