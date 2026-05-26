Real Madrid: Florentino Pérez apresenta candidatura esta quarta-feira
Segundo a imprensa espanhola, está previsto que a data das eleições seja no dia 7 de junho
Florentino Pérez, atual presidente do Real Madrid, apresentará esta quarta-feira, pelas 18h00, num hotel da capital espanhola, a sua candidatura à presidência do clube, segundo a imprensa do país vizinho.
Sob o lema «Muito para escrever na história», Florentino pretende convencer os sócios madridistas a votarem nele para o reconduzirem a um novo mandato.
A imprensa de Madrid avança que, salvo alguma mudança de última hora, será no dia sete de junho que as eleições irão realizar-se. Até à data, existem dois candidatos: Enrique Riquelme, empresário de 37 anos, e Florentino Pérez.
Eleito pela primeira vez em 2000, Florentino já foi presidente em duas ocasiões - entre esse ano e 2006 e entre 2009 até à atualidade. Não tinha um rival nas eleições desde 2004.
Florentino Pérez elegeu José Mourinho como seu treinador. Contudo, o surgimento da candidatura de Enrique Riquelme adiou o anúncio do treinador do Benfica.