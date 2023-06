O Real Madrid é o clube mais valioso do mundo, de acordo com um estudo publicado pela revista Forbes.

Da lista dos 30 clubes mais valiosos apresentada, destaque para o domínio das equipas da Premier League, notório logo a começar pelo top10.

No pódio, diga-se, o Real Madrid tem a companha do Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, e do rival Barcelona, clube que curiosamente até tem passado por alguns problemas financeiros.

Há também uma quantidade razoável de conjuntos da Liga norte-americana de futebol, a MLS. Por outro lado, não há qualquer clube português presente neste ranking.

Veja na galeria acima associada os 30 clubes mais valiosos do mundo para a revista Forbes.