Trent Alexander-Arnold, lateral direito do Real Madrid, saiu lesionado aos cinco minutos do confronto contra o Marselha, que terminou com a vitória do clube espanhol por 2-1.

O jogador, que foi substituído por Carvajal, sofreu lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Segundo o relatório médico divulgado pelo Real Madrid, esta quarta-feira, o tempo de recuperação será de seis a oito semanas.

O internacional inglês, que chegou ao Real Madrid em junho após deixar o Liverpool, clube onde fez toda a formação, tinha regressado recentemente de uma lesão contraída durante o Mundial de Clubes. Estreado pelos merengues nessa mesma competição, vê-se novamente afastado por novos problemas físicos.

Com a ausência de Alexander-Arnold e a expulsão de Carvajal durante a partida contra o Marselha, Xabi Alonso terá limitações na escolha do lateral direito para a próxima partida da Liga dos Campeões.