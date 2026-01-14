O Real Madrid divulgou a primeira convocatória do treinador Álvaro Arbeloa, sucessor de Xabi Alonso no comando técnico, para o duelo com o Albacete a contar para a Taça do Rei.

O novo técnico deixou em casa a descansar quatro jogadores importantes, apesar das múltiplas lesões que afetam o plantel principal. Aurelien Tchouaméni, Álvaro Carreras, Jude Bellingham e Thibaut Courtois foram preteridos.

Naquilo que tem sido uma interpretado em Espanha como uma mensagem para os maiores 'egos' da equipa, Arbeloa convocou cinco jogadores de campo, mais dois guarda-redes, da formação. Ou não tivesse sido também ele treinador do Real Madrid Castilla.

Joan Martínez, David Jiménez, Manuel Ángel, Jorge Palacios e César Cestero, que já participaram no primeiro treino de Arbeloa, foram chamados. Fran González e Mestre serão os suplentes do guarda-redes Andriy Lunin, mas a sua convocatória tem sido constante nesta temporada.

Era certo que Arbeloa não podia contar com Kylian Mbappé, Rodrygo, Antonio Rüdiger, Éder Militao, Trent Alexander-Arnold e Benjamin Mendy devido a lesões.

Curiosamente, a comitiva vai viajar de Madrid até Albacete, a 2h40 de distância de carro... de avião. O duelo acontece nesta quarta-feira, pelas 20 horas.

