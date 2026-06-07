À saída das mesas de voto, Enrique Riquelme sublinhou a importância da mobilização dos sócios para votar nas eleições do Real Madrid, considerando mesmo que elas «não são umas eleições normais».

Em declarações aos jornalistas, o candidato à presidência dos Merengues reafirmou a preocupação com a saúde financeira do clube.

«Estas não são apenas umas eleições normais do Real Madrid, é provavelmente um referendo. Se, hoje, os sócios do Real Madrid não votassem, estas teriam sido provavelmente as últimas eleições do Real Madrid, pelo menos tal como o conhecemos atualmente», começou por dizer.

Riquelme aproveitou ainda para voltar a garantir que vai cumprir as promessas que fez aos sócios.

«Foi um projeto desportivo extremamente estimulante, em que me comprometi com todos os sócios a cumprir as promessas que fiz. (...) Estamos muito preocupados com a situação económica do Real Madrid, que tem de mudar», concluiu.

Este domingo, recorde-se, os sócios do Real Madrid decidem, entre Florentino Pérez e Enrique Riquelme, quem deve assumir a presidência do clube.

Caso Florentino Pérez seja reeleito, o Real vai pagar 15 milhões de euros ao Benfica pela contratação do treinador José Mourinho. As urnas encerram às 19h00 portuguesas.