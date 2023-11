Rodrygo ia começar o Cádiz-Real Madrid no banco de suplentes, mas foi chamado à titularidade em cima do início da partida, devido à indisposição de Brahim Díaz. O internacional brasileiro bisou, deu uma assistência e foi o principal protagonista no triunfo por 3-0 dos merengues, na 14.ª jornada da liga espanhola.

Em cima do primeiro quarto de hora, Rodrygo serpenteou por entre adversários na grande área e armou um remate colocado para abrir as contas do jogo.

Já na segunda parte, o avançado brasileiro repetiu a dose. Conduziu a bola pelo corredor direito, ultrapassou um defesa e, na cara de outro, voltou a rematar em jeito e com intenção (64m).

Dez minutos depois, foi Jude Bellingham, a grande figura da temporada dos merengues, a marcar. O internacional inglês, que voltou ao onze depois de lesão, recebeu a bola de Rodrygo e, de pé esquerdo, rematou cruzado para fazer o 3-0 final.

Com este triunfo na Andaluzia, o Real Madrid, que tem enfrentado uma vaga de lesões, sobe à liderança do campeonato espanhol, com 35 pontos. O Girona, segundo classificado, com 34 pontos, só joga na segunda-feira.

Resultados e classificação da liga espanhola

