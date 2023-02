Após a conquista da Taça Libertadores, em outubro, o balneário do Flamengo foi à loucura e entoou cânticos dirigidos ao Real Madrid, antevendo um encontro com os merengues na final do Mundial de Clubes.

Ora, ao contrário do que esperavam, os rubro-negros caíram nas meias-finais diante do Al Hilal e Rodrygo deixou uma «alfinetada» ao Mengão, depois do triunfo que confirmou a presença do Real no derradeiro encontro.

«Esse vídeo é normal, é do futebol, é normal que, depois de ganhares um título, tenhas um momento de euforia e acabes a provocar, mas eu não vejo como uma provocação. É uma coisa boa no futebol. Claro que motiva mais a outra equipa, iria motivar-nos caso jogássemos contra o Flamengo», começou por dizer aos jornalistas.

«Sendo sincero, sabíamos que seria difícil para o Flamengo passar. Apostámos todos no Al Hilal, esperávamos que a final fosse contra eles. E foi o que aconteceu», acrescentou.

Rodrygo, refira-se, fez toda a formação no Santos.

Ora veja: