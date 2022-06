O alemão Antonio Rudiger foi apresentado esta segunda-feira como reforço do Real Madrid para as próximas quatro épocas. Questionado sobre as principais referências na posição de central, o ex-Chelsea não hesitou em eleger o nome de Pepe, que representou os madrilenos durante 10 anos.

« Tenho muitos, mas se tivesse de escolher um, diria Pepe. Ele tem umas características que me encantam. Dentro de campo é um monstro e fora é uma pessoa muito simpática», disse o internacional germânico em conferência de imprensa.

Rudiger assumiu que teve uma abordagem do Barcelona, mas destacou que a sua intenção era mudar-se para Madrid.

«Sim, houve interesse do Barcelona, eles ligaram-me, mas eu disse ao meu irmão [e representante] que queria vir para o Real Madrid, ou era isso ou nada. O primeiro contacto com o [Real] Madrid foi em setembro de 2021, quando falaram com o meu agente. O segundo, no qual já falei diretamente com [Carlo] Ancelotti, aconteceu em abril. Esse foi o momento chave, tomei a decisão de jogar aqui», contou o novo camisola 22 dos merengues.

Rudiger, de 29 anos, deixa o Chelsea ao fim de cinco épocas, a custo zero.