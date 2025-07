O antigo futebolista internacional francês Claude Makélélé abordou a atualidade do Real Madrid e do Paris Saint-Germain, clubes que representou como atleta e que se defrontam esta quarta-feira, nas meias-finais do Mundial de Clubes.

O PSG foi vencedor da Liga dos Campeões na primeira época após a saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid, mas o antigo médio, hoje com 52 anos, acredita que este PSG teria ganho na mesma a Champions com Mbappé no elenco.

«Se Mbappé tivesse ficado, o PSG [ndr: também] tinha ganho a Champions. Agora, o PSG é um projeto diferente. Não se pode dizer não ao Real Madrid e foi por isso. Ele pode desfrutar em Madrid e ganhar a Liga dos Campeões em Madrid», disse, ainda, falando também do encontro do Mundial de Clubes entre Real e PSG, não apontando favoritos.

«Não sei, é difícil, porque são duas equipas muito boas, mas o PSG está a demonstrar agora que é uma das melhores equipas do mundo, mas o Real Madrid é o Real Madrid», disse.