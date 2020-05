No dia em que Javier Tebas, presidente da liga espanhola, aponta 12 de junho como data possível para o reatamento do campeonato, Sergio Ramos vem a público pedir o regresso do mesmo e aponta a Alemanha como exemplo a seguir.



«A liga terá de decidir os timings, mas a Alemanha marcará o ritmo que devemos ter. O nosso país precisa do futebol como suporte económico e as pessoas necessitam de ter esta distração», referiu o internacional espanhol através das redes sociais.



Sergio começou por mandar «uma palavra de apoio» a todos os que perderam entes queridos neste período negro e desvalorizou a necessidade de jogar no centro de treinos de Valdebebas. «Preferimos o Bernabéu, mas está em obras. O importante é que se jogue.»



Relativamente à luta pelo título com o Barcelona, Sergio Ramos disse apenas que nesta altura seria «um atrevimento» fazer prognósticos, pois os estádios sem público acabarão por ter um papel neste duelo.